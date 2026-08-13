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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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19
Время на прочтение
1 мин

Теннис с королевским шармом: принцессы на корте

Принцессы и королевы издавна славятся своей любовью к теннису — они являются зрительницами престижных турниров и непосредственными участницами игры.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Принцесса Каролина

Принцесса Каролина / © Getty Images

Представительниц европейских династий ежегодно можно увидеть в Королевской ложе на Уимблдоне, где они следят за выступлениями лучших теннисистов мира и болеют за своих любимых спортсменов.

Для многих из них этот вид спорта не ограничивается трибунами, ведь многие принцессы сами выходят на корт, тренируются и проявляют большой интерес к этому виду спорта. Теннис сочетает в себе активный образ жизни, элегантность и дух соперничества — черты, которые прекрасно вписываются в образ современных представительниц королевских семей. Поэтому неудивительно, что на протяжении десятилетий теннис остается одним из любимых видов спорта среди аристократов.

А как выглядят представительницы королевских семей во время игры и кто из них выходил на теннисный корт — смотрите в нашей подборке.

Королева Мэри, 2023 год

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Принцесса Уэльская, 2021 год

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Диана, 1988 год

Принцесса Диана / © Associated Press

Принцесса Диана / © Associated Press

Принцесса Каролина Монакская, 1979 год

Принцесса Каролина / © Getty Images

Принцесса Каролина / © Getty Images

Принцесса Александра Кентская, 1954 год

Принцесса Александра / © Getty Images

Принцесса Александра / © Getty Images

Принцесса Кристина Испанская, 1928 год

Принцесса Кристина / © Associated Press

Принцесса Кристина / © Associated Press

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