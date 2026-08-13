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Теннис с королевским шармом: принцессы на корте
Принцессы и королевы издавна славятся своей любовью к теннису — они являются зрительницами престижных турниров и непосредственными участницами игры.
Представительниц европейских династий ежегодно можно увидеть в Королевской ложе на Уимблдоне, где они следят за выступлениями лучших теннисистов мира и болеют за своих любимых спортсменов.
Для многих из них этот вид спорта не ограничивается трибунами, ведь многие принцессы сами выходят на корт, тренируются и проявляют большой интерес к этому виду спорта. Теннис сочетает в себе активный образ жизни, элегантность и дух соперничества — черты, которые прекрасно вписываются в образ современных представительниц королевских семей. Поэтому неудивительно, что на протяжении десятилетий теннис остается одним из любимых видов спорта среди аристократов.
А как выглядят представительницы королевских семей во время игры и кто из них выходил на теннисный корт — смотрите в нашей подборке.