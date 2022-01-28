Теперь евреи: в новом "Сексе в большом городе" очень не вовремя прозвучала шутка про Холокост

Теперь евреи: в новом "Сексе в большом городе" очень не вовремя прозвучала шутка про Холокост

Ни одна серия этого шоу не обходится без скандала. Похоже, что перед запуском шоуранерам нужно было внимательней прочитать сценарий.

27 января в эфир вышла девятая серия сериала "И просто так…", который является продолжением "Секса в большом городе", выходившего на экраны с 1998 по 2004 год. Перед запуском сиквела на протяжении длительного времени актеры сериала часто вспоминали в различных интервью, что в сериале нулевых им не хватало расового и гендерного разнообразия. Синтия Никсон, которая играет Миранду, и вовсе заявила, что не снималась бы в сиквеле, если бы в сценарий не внесли изменения.

Что ж, изменения внесли, но с каждой новой серией кажется, что актрисы не читали сценарий перед тем, как согласится на съемки, а сценаристы, которые его написали, решили оскорбить как можно больше наций. Дело в том, что в каждой новой серии находятся неуместные моменты и шутки, например, на 6-й эпизод шоу обиделись представители индийской культуры из-за ошибки костюмеров, в 8-м эпизоде русских девушек, которые могут позволить себе жилье в дорогих районах, назвали проститутками, а в 9-й серии решили вставить шутку о Холокосте.

По сценарию, друг-гей Шарлотты — Энтони Марантино приводит на ужин своего нового бойфренда, и когда тот узнает, что пришел в дом к евреям, заявляет: "А вы знали, что Холокоста на самом деле не было?"

Эпичность ситуации заключается в том, что вышла эта серия в Международный день памяти жертв Холокоста. Многих в зрителей возмутила и шутка, и то, в какой день она прозвучала:

Eeesh was that #Holocaust line really needed in this week's episode for #AndJustLikeThat on #HolocaustRemembranceDay of all days! No! And the #cringe count is at what now for the #satc reboot?? pic.twitter.com/I3ZRSq2YpB — Shannon Moody (@Fashion_Nexus) January 28, 2022

I just want to know why #AndJustLikeThat included a the “#Holocaust was a hoax” joke on the 77th anniversary of the #Auschwitz liberation.#InternationalHolocaustRemembranceDay #Auschwitz77 — Nizhóní Camille Begay (@NizhoniCamille) January 28, 2022

#AndJustLikeThat I can’t believe they allowed the scene where Anthony’s date said “the Holocaust is a hoax”. You’d think after 23 years the writers would know what ISN’T appropriate. Especially considering in Australia it’s International Holocaust Remembrance Day — BigV1968 (@Virgini76894472) January 27, 2022

Также свое недовольство зрители выразили и в Instagram. Под последним постом на официальной странице @justlikethatmax многие начали оставлять свои мысли. Некоторые отметили и чудовищность того, что режиссеры взяли гея на роль человека, отрицающего Холокост, когда геи также были жертвами.

"Использование геноцида для комедийного момента не означает чествования Дня памяти жертв Холокоста. Антисемитизм и гомофобия неуклонно растут, и, как еврейка, я имею дело с такими людьми еженедельно. Призыв людей "убираться" ничего не дает, кроме того, что они позволяют другим людям более открыто говорить о своем фанатизме. Что еще хуже, они использовали гея для роли отрицателя Холокоста, когда геи также были жертвами";

"Плохое время со стороны автора, чтобы кто-то сказал, что Холокоста никогда не было, когда это День памяти жертв Холокоста";

"Я еще не видела и не уверена, что хочу. Шоу просто ужасное";

"Вы, ребята, невежественны. Просто прочитайте комментарии ваших преданных зрителей, хахах. Хватит позволять молодым сценаристам и продюсерам управлять сериалом с такой богатой историей. Немного новой атмосферы — это хорошо, но мы все здесь не просто так. Слушайте и учитесь. Мы все здесь очень открыты".

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