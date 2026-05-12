Теперь модель: невеста Криштиану Роналду снялась для бельевого бренда
Девушка активно развивает свою модельную карьеру.
32-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — появилась в новой промокампании итальянского бренда Calzedonia, производящего белье и пляжную одежду. Результат их сотрудничества она показала в своем Instagram.
Джорджина позировала в купальниках: она была запечатлена в бикини с хищным принтом, в однотонном шоколадном и в бикини в клетку виши.
Отметим, девушка активно развивает свою модельную карьеру. Ранее она уже сотрудничала с Guess, Alo Yoga, Yamamay и др. брендами. Судя по всему, на этом она не собирается останавливаться.
Напомним, Роналду и Родригес познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.
