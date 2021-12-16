Теперь невеста: экс-порноактрисе из "Холостяка" сделали предложение

Бывшая актриса фильмов для взрослых Анастасия выходит замуж.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия Распутина (псевдоним — Адель Асанти) – заинтриговала фолловеров в Instagram прекрасной новостью.

Сейчас девушка отдыхает на Бали. Оттуда она опубликовала фото, на котором демонстрирует тарелку с десертом и надписью из шоколада Happy Wedding. В подписи к снимку Настя поставила колечко и сердечко.

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

Поклонники Адель начали активно ее поздравлять:

"Поздравляю вас", "Поздравляю! Совет да любовь!", "Ничего себе, какая приятная новость! Счастья и огромной любви!", "Поздравляю! Берегите друг друга", "Ухты) Поздравляю! Сладкого медового месяца".

Редакция Леди.ТСН.ua спросила у Анастасии, была ли это ее свадьба? Распутина ответила, что ей сделали предложение руки и сердца. Но подробности девушка решила оставить в секрете, чтобы "не сглазили".

Теперь Адель – невеста, с чем мы ее и поздравляем.

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

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