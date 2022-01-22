Теперь обиделись русские: продолжение "Секса в большом городе" опять критикуют

Теперь обиделись русские: продолжение "Секса в большом городе" опять критикуют

Перед выходом шоу в эфир, его создатели и в частности сама Сара Джессика Паркер, постоянно говорили, что хотят показать большее разнообразие и отказаться от стереотипов, но пока что им это не удалось.

Ни один эпизод сериала "И просто так…", который стал продолжением "Секса в большом городе" не обходится без скандала. Если в прошлом эпизоде на шоу обиделись представители индийской культуры из-за ошибки костюмеров, то теперь возмутились русские девушки.

Дело в том, что в восьмой серии сериала между главной героиней Кэрри Брэдшоу и ее новой подругой риэлтором Симой завязывается диалог, женщины обсуждают новую соседку Кэрри, молодую и симпатичную девушку и то откуда у столь юной особы возможность арендовать жилье на Манхеттене:

Керри: – мне интересно как она может себе позволить хорошую квартиру подо мной в своем возрасте?

Сима: – русская проститутка

Керри: – с чего ты взяла?

Сима: – это обычное дело на рынке элитной недвижимости.

В следующем диалоге Кэрри и Сима опять говорят о девушке в подобной манере: "Она не проститутка и не русская, она из Калифорнии и она дизайнер украшений".

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Подобный стереотипный образ обидел многих девушек, и они просто засыпали гневными сообщениями официальную страницу сериала в Instagram:

"Новый мир и такие стереотипы о русских женщинах!!! Вы должны извиниться и вырезать этот кусок!!! Да, мы молоды, красивы и богаты и умеем зарабатывать самостоятельно, строя свой бизнес!!!";

"Вы должны извиниться, сказав в 8 серии "Русская шлюха". Похоже на стереотипы о русских женщинах. Это так оскорбительно. Я больше не буду смотреть этот телесериал";

"Хватит скрывать комментарии о своей неудаче! Лучше извинись за то, что называешь русских женщин проститутками. Попытка быть толерантным шоу… чушь собачья. Просто пытаюсь раздуть тему толерантности и ничего более. Отвратительно".

Напомним, что совсем недавно из-за похожей ситуации возмущались и украинки, когда в сериале "Эмили в Париже" эмигрантку из Украины показали воровкой.

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