Теперь официально: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк женился на модели Даше Хлистун

В Сети появились первые фото с важного события влюбленных.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его возлюбленная — модель Даша Хлистун — официально поженились. Об этом стало известно из снимков, которые манекенщица опубликовала у себя в Instagram Stories.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Влюбленные расписались в ЗАГСе в городе Борисполь 8 июля.

Для торжества они решили выбрать повседневные луки. На Хлистун было короткое белое платье с пикантным декольте и сандалии-гладиаторы. А на Михайлюку — белая футболка, синие джинсовые шорты и белые кеды.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

На событие они взяли свою 2-х месячную дочь Ариану, которая была одета в коралловое платьице с цветочным принтом.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

В ЗАГСе с Дашей и Максом были также их друзья, скорее всего — их свидетели и крестные ребенка. Елена Кушнир выложила у себя в Instagram Stories их совместное фото.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун/Instagram Елены Кушнир

Кроме того, церемонимейстер Юлия Кряжева, которая расписала пару, в Instagram опубликовала фотографию с новоиспеченными супругами.

"Женили Холостяка. Не буду описывать атмосферу романтики церемонии, сюрпризы процесса, как подарок судьбы и нежность взаимных отношений... Констатирую факт: очень классная, нежная, красивая пара! Мне честь выполнять официально дела амурные именно таким", — написала Кряжева под фото.

Напомним, Макс Михайлюк и Даша Хлистун держали в тайне статус своих отношений. На вопрос фолловеров в соцсети они сначала отвечали, что поженились, но свадьбу будут праздновать после рождения их ребенка. А за день до росписи модель в ответ на один из вопросов в соцсети написала, что у нее нет "мужа". Поклонники пары путались в догадках и не могли понять, женаты ли на самом деле Даша и Максим.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

К слову, отношения Михайлюка с Хлистун завязались сразу после проекта "Холостяк". Они познакомились в Instagram. Максим первый написал девушке. Через некоторое время они начали жить вместе, а 27 апреля у них родилась дочь.

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