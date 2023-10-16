Теперь официально: Тейлор Свифт появилась за руку с новым бойфрендом-спортсменом на публике

На протяжении нескольких недель певица Тейлор Свифт не раз была замечена в компании 34-летнего игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Поклонники знаменитостей начали говорить о романе. Однако ранее она только посещала его игры, где болела изо всех сил на трибунах с его друзьями и мамой, а также после одной из игр они вместе покидали стадион Arrowhead.

Однако ни Тейлор, ни Трэвис не делали никаких официальных заявлений. В минувшие выходные певицу и спортсмена заметили держащимися за руки, что стало своего рода подтверждением отношений.

Они вместе приехали на запись программы Saturday Night Live в Нью-Йорке. На Свифт был шерстяной тренч Gant с узором "гусиная лапка", который она сочетала с черными брюками и топом от Versace, сумкой Aupen и несколькими украшениями. Губы она накрасила красной помадой и собрала волосы.

Трэвис же надел коричневые штаны, белую рубашку, кеды и теплый кардиган с рисунком.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / Фото: Getty Images

На следующий день они опять вышли на публику держать за руки. Тейлор и Трэвис сходили в ресторан Waverly Inn. На певице в тот раз была черна мини-юбка, которую она сочетала с кофтой с длинными рукавами от Jean Paul Gaultier в цветочный принт. Под полупрозрачной кофтой у нее был черный корсет.

Также Тейлор надела ботильоны Louis Vuitton на каблуках и завершила образ трендовой бордовой сумкой. Келси надел черную футболку и вельветовый костюм бежевого оттенка.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / Фото: Getty Images

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