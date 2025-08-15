- Дата публикации
Теперь она блондинка: Эмили Блант на съемках фильма «Дьявол носит Prada 2» в новом луке
Актриса дебютировала с новой прической на съемках продолжения популярного фильма 2006 года.
Эмили Блант изменила свою внешность ради съемок в фильме «Дьявол носит Prada 2». Папарацци заметили звезду с белым оттенком волос на улице в Нью-Йорке, где в самом разгаре сейчас работа над фильмом. Блант вернется к своей прежней роли.
Одета в этот раз актриса была в черно-красный полосатый свитер от Coach в стиле киношного персонажа Фредди Крюгера, который сочетала с короткими шортами-юбкой Maison Margiela, колготками и обувью на каблуках. Также на актрисе был галстук из металла и солнцезащитные очки Dior. Гламура образу добавляли красная помада на руках и длинный маникюр красного цвета.
Актрису сфотографировали с коллегой — Энн Хэтэуэй. В сцене, которая попала в объективы папарацци, звезды встретились в кафе и беседовали за обедом.
Энн была одета в лук, который мы на ней уже видели — джинсы, обувь из змеиной кожи и коричневый жакет от Ralph Lauren. В этом луке также присутствовал синий платок с принтом.
Этот образ более детально Хэтэуэй продемонстрировала ранее, когда ее тоже сфотографировали папарацци.
Как и сериал «Секс в большом городе», фильм «Дьявол носит Prada» снимают частично на улице.