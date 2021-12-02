Теперь она еще и дизайнер: комикесса Селеста Барбер выпустила линию нижнего белья

Теперь она еще и дизайнер: комикесса Селеста Барбер выпустила линию нижнего белья

Она стала звездой благодаря пародиям, а теперь занялась еще и бизнесом.

Австралийка Селеста Барбер имеет славу самой смешной женщины в Интернете, ведь регулярно пародирует звезд и их гламурный образ жизни показывая, как их фото и видео выглядят в обычной жизни. Делает она это по-своему - тонко, порой даже нелепо, но, абсолютно точно, очень смешно.

Теперь же звезда выпустила линию нижнего белья вместе с брендом Bras N Things, и сама же приняла участие в фотосессии для коллекции. Барбер предстала на фото в естественных и непринужденных образах.

В коллекции представлены кружевные комплекты белья, шелковые халаты-кимоно, пижамные комплекты с цветочным принтом, майки, боди, однотонное трикотажное белье для любой фигуры.

"Я хотела убедиться, что каждая вещь получится такой, чтобы я смогла носить ее каждый день. Нам всем нравятся удобные, сексуальные и забавные трусы и бюстгальтеры - и мы создали их сами", - сказала комикесса.

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