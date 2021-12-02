Теперь она еще и дизайнер: комикесса Селеста Барбер выпустила линию нижнего белья

Она стала звездой благодаря пародиям, а теперь занялась еще и бизнесом.
Австралийка Селеста Барбер имеет славу самой смешной женщины в Интернете, ведь регулярно пародирует звезд и их гламурный образ жизни показывая, как их фото и видео выглядят в обычной жизни. Делает она это по-своему - тонко, порой даже нелепо, но, абсолютно точно, очень смешно.
Теперь же звезда выпустила линию нижнего белья вместе с брендом Bras N Things, и сама же приняла участие в фотосессии для коллекции. Барбер предстала на фото в естественных и непринужденных образах.
В коллекции представлены кружевные комплекты белья, шелковые халаты-кимоно, пижамные комплекты с цветочным принтом, майки, боди, однотонное трикотажное белье для любой фигуры.
"Я хотела убедиться, что каждая вещь получится такой, чтобы я смогла носить ее каждый день. Нам всем нравятся удобные, сексуальные и забавные трусы и бюстгальтеры - и мы создали их сами", - сказала комикесса.
Читайте также:
- Самая смешная женщина в интернете: Селеста Барбер и ее лучшие пародии
- Маша Ефросинина vs Селеста Барбер: чьи пародии смешнее
- Селеста Барбер в красном белье потроллила Кендалл Дженнер
- В обтягивающем платье и кроссовках: пародистка Селеста Барбер вышла в свет
- Подборка для настроения: как Селеста Барбер троллит звезд