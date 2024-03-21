Теперь она вся в сером: Хайди Клум под прицелом папарацци в монохромном образе

Ее кэжуал наряд выглядел по-особенному стильно.
Супермодель 90-х и известную телеведущую Хайди Клум подловили папарацци на улице в городе Пасадена, что в Калифорнии. Звезда опять шла на съемки развлекательного шоу America's Got Talent, которые стартовали совсем недавно.
Модель оделась стильно и эффектно, но на этот раз ее образ был монохромным. На Хайди был серый брючный костюм, который состоял из свободной рубашки и штанов. Наряд имел принт в мелкую белую точку.
Дополнила она его небольшой серой сумкой с короткими ручками и серебристыми зеркальными туфлями. Волосы звезда распустила и завершила образ серьгами и очками-авиаторами с зеркальными линзами.
Напомним, что днем ранее Клум блистала перед камерами в костюме трендового цвета марсала от бренда Stine Goya, который сочетала с сумкой от Gucci под названием Jackie.
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