Теперь она вся в сером: Хайди Клум под прицелом папарацци в монохромном образе

Супермодель 90-х и известную телеведущую Хайди Клум подловили папарацци на улице в городе Пасадена, что в Калифорнии. Звезда опять шла на съемки развлекательного шоу America's Got Talent, которые стартовали совсем недавно.

Модель оделась стильно и эффектно, но на этот раз ее образ был монохромным. На Хайди был серый брючный костюм, который состоял из свободной рубашки и штанов. Наряд имел принт в мелкую белую точку.

Дополнила она его небольшой серой сумкой с короткими ручками и серебристыми зеркальными туфлями. Волосы звезда распустила и завершила образ серьгами и очками-авиаторами с зеркальными линзами.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Напомним, что днем ранее Клум блистала перед камерами в костюме трендового цвета марсала от бренда Stine Goya, который сочетала с сумкой от Gucci под названием Jackie.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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