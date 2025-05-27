Теперь певица: Кейт Хадсон впервые выступила на музыкальном фестивале и показала, как это было

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

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46-летняя американская актриса Кейт Хадсон, широко известная всем по фильмам «Как избавиться от парня за 10 дней», «Золото дураков» и др., в последние годы также активно развивает свою музыкальную карьеру. И в 2024-м даже выпустила свой дебютный студийный альбом под названием Glorious, жанр которого можно описать как смесь попа, соула, фолка и рока. Кейт признается, что вдохновением для творчества стали ее жизненные переживания, отношения и поиски самоопределения.

Так, на днях она впервые выступила на музыкальном фестивале. В своем Instagram она показала, как это прошло. Чтобы услышать, как поет Хадсон, листайте фото и видео вправо.

Для выступления Кейт выбрала бохо-стиль. Она надела белое кружевное платье с обнаженными плечами и расклешенными рукавами, которое дополнила черным кожаным поясом с двумя пряжками, ботфортами и солнцезащитными очками с градиентом на линзах.

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Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Поддержать Хадсон пришла ее дочь — 6-летняя Рани Роуз.

Кейт Хадсон с дочерью / © Instagram Кейт Хадсон

Дочь Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Отметим, у Кейт творческая родители: ее мать — актриса Голди Хоун, а отец — музыкант Билли Хадсон. Звезда признается, что с детства мечтала о сцене не только как актриса, но и как певица.

Ранее, напомним, Кейт Хадсон показала папарацци язык во время баскетбольного матча.