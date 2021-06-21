Теперь с нового ракурса: Ким Кардашьян показала фото в купальнике

И дня не проходит, чтобы Ким Кардашьян не показала подписчикам какой-то откровенный снимок из своей повседневной жизни.

40-летняя Ким Кардашьян предстала на новых снимках, которыми поделилась в блоге в бежевом купальнике, состоящем из короткого топа на тонких бретельках и плавок. Она распустила волосы и намазалась маслом в районе декольте, выглядела весьма натурально.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

На ногах у Ким были заметны пятна. Знаменитость уже давно не скрывает, что страдает псориазом. Ее болезнь то обостряется, то переходит в стадию ремиссии. Раньше Кардашьян очень стеснялась этого, но потом приняла ситуацию и рассказала о проблеме публично.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Снимки на отдыхе Ким подписала лаконично: "Заколдованный остров".

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Ким Кардашьян в купальниках (20 фото)

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