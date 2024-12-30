Теперь с новой прической: Александр Терен показал, как изменился после проекта "Холостяк"

Главный герой "Холостяка-13" – Александр Будько "Терен" – после завершения проекта решил сменить прическу. Он подстригся и показал подписчикам в Instagram, как теперь выглядит.

Александр Терен/Instagram Александра Терена

"Подстригся, немного не привычно самому теперь, но, как говорит мой барбер: "не зубы, отрастут", — написал под снимком Терен и спросил у фолловеров, как ему лучше: как было или как стало?

Подписчики засыпали Александра комплиментами: "Очень идет", "Интересно, не узнала. Будете богатым", "Было – легко и романтично, с итальянским вайбом. Стало – брутально и дерзко. В зависимости, как хочется себя чувствовать. Эксперименты – это круто", " Ты прекрасен с любой прической", "Ну очень выглядите юным... Теперь можно и об отношениях с Юстиной подувать. А по факту, какая разница какая прическа, главное, что в сердце и в голове… А вы замечательный".

А была у Терена такая прическа:

Александр Терен/Instagram Александра Терена

Напомним, Александр Терен прокомментировал свое участие в проекте.

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