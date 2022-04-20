"Теперь ты ребенок войны!": Юрий Горбунов растрогал фотографией сына, которому исполнилось 8 месяцев

19 апреля младшему сыну Кати Осадчей и Юрия Горбунова – Даниилу исполнилось восемь месяцев.

По этому поводу оба родителя мальчика поделились новыми снимками с сыном. Юрий Горбунов опубликовал в Instagram очень светлое фото, на котором держит еще совсем крошечного сына на руках. Это архивный кадр, сделанный, похоже, еще в доме супругов в Киеве.

"Тебе сегодня уже 8 месяцев, мой мальчик!! Теперь ты ребенок войны!! Когда ты вырастешь, ты будешь изучать в школе эти самые страшные в истории Украины страницы! А мы с мамой будем тебе рассказывать о ней! Чтобы такого больше никогда не повторилось!! Папа с мамой тебя очень любят!", - написал в подписи Горбунов.

Катя Осадчая также поделилась снимком. На снимке ведущая держит малыша на руках, а само фото черно-белое.

"Данилу сегодня 8 месяцев и уже почти два из них идет война. он не запомнит взрывов и сирен, в его памяти не отчеканены сохраненные родители и слезы близких. Но когда вырастет, будет знать эти события в подробностях и знать, какой ценой украинцы завоевали его страну! Расти, сынок! Победа скоро ", - написала Катя.

Напомним, Катя Осадчая во время войны помогает людям искать тех, кто пропал без вести. Они с командой создали специальный Telegram-канал, куда люди могут присылать информацию о детях, нашедших и потерявшихся, а также о взрослых.

Юрий Горбунов во время войны занимается волонтерством вместе с коллегами.

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