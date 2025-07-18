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- Шоу-бизнес
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Теперь в голубом бикини: нидерландская модель похвасталась накачанным прессом и красивым бюстом
Лаура Селия не устает фотографироваться в новых купальниках и делиться пикантными фото с фолловерами.
Нидерландская модель Лаура Селия поделилась в Instagram новыми снимками с отдыха в Италии.
Блондинка появилась в Сорренто в стильном пляжном луке. На девушке было голубое бикини с завязками на плавках. В нем Селия выглядела стройно и соблазнительно. Она похвасталась накачанным прессом и красивым бюстом.
Свой аутфит Луара дополнила объемной укладкой с локонами, макияжем с пышными ресницами, большими серьгами-кольцами и золотым браслетом.
Напомним, ранее Лаура Селия в красном купальнике почитала книгу.