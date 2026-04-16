Теперь в красном: американская комик снова надела платье с разрезом до бедра и показала ноги

Тиффани Хэддиш / © Associated Press

Реклама

Американская комик и актриса Тиффани Хэддиш на церемонии награждения премии Fashion Los Angeles Awards от Daily Front Row в Лос-Анджелесе продемонстрировала еще один эффектный образ.

Звезда приковала взгляды присутствующих к своему яркому красному кутюрному платью макси с асимметричным верхом от Tony Ward. Наряд имел шарф на шее, который переходил в рукав-кейп, вырез на животе, шлейф и высокий разрез до бедра, через который она демонстрировала свои ноги.

Лук Хэддиш дополнила золотистыми босоножками. У нее была укладка с подкрученными кончиками, макияж смоки-айс, жемчужно-золотистый маникюр и красный педикюр. Аутфит Тиффани завершила украшениями с бриллиантами.

Реклама

Напомним, в этот вечер Тиффани Хэддиш продемонстрировала еще один образ в светлом платье макси без бретелек от Tony Ward, украшенном цветочной вышивкой из серебряных пайеток.