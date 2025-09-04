- Дата публикации
Теперь в красном купальнике: британская модель похвасталась соблазнительной фигурой
Джессика Гейл имеет в своем гардеробе немалую коллекцию стильных купальников.
Если в календаре лето уже завершилось, то у фотоблоге модели и звезды британского реалити-шоу "Остров любви" - Джессики Гейл - оно продолжается.
На этот раз красавица порадовала фолловеров снимком, на котором она позировала на лежаке в красном купальнике с завязками на плавках. Блондинка похвасталась стройной соблазнительной фигурой.
Джессика, как всегда, была с укладкой с локонами и макияжем с пышными ресницами.
Горячее фото Гейл понравилось ее фанатам, которые засыпали ее комплиментами.
Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл в белом бикини продемонстрировала упругую пятую точку.