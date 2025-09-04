Теперь в красном купальнике: британская модель похвасталась соблазнительной фигурой

Джессика Гейл

Если в календаре лето уже завершилось, то у фотоблоге модели и звезды британского реалити-шоу "Остров любви" - Джессики Гейл - оно продолжается.

На этот раз красавица порадовала фолловеров снимком, на котором она позировала на лежаке в красном купальнике с завязками на плавках. Блондинка похвасталась стройной соблазнительной фигурой.

Джессика, как всегда, была с укладкой с локонами и макияжем с пышными ресницами.

Горячее фото Гейл понравилось ее фанатам, которые засыпали ее комплиментами.

