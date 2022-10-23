Теперь в красном: рэперша Lizzo вышла на сцену в пикантном аутфите

34-летняя американская рэп-исполнительница Lizzo, похоже, очень любит демонстрировать публике свои формы со всех возможных ракурсов. Иначе, как объяснить, что артистка все время надевает на концерты костюмы в виде боди, расшитые стразами.

Недавно Lizzo выступала в Spectrum Center в Северной Каролине. Перед публикой знаменитость снова появилась в обтягивающем комбинезоне, но теперь только красного цвета. Образ рэперша дополнила красными ботинками на грубой каучуковой подошве, а еще сделала себе насыщенный мейк-ап зелеными тенями и пышными ресницами и надела небольшие золотые серьги-кольца.

Lizzo / Фото: Getty Images

В глаза бросается и маникюр звезды. Ногти у Lizzo очень длинные, накрашены перламутрово-розовым лаком и тоже покрыты стразами.

А на предыдущем концерте артистка появилась в точно таком же розовом комбинезоне, расшитом стразами и розовых грубых ботинках.

Lizzo / Фото: Getty Images

Рэперша, похоже, решила собрать гардероб из одинаковых костюмов всех цветов радуги. Так как в желтом и синем мы ее также раньше видели на сцене.

Lizzo / Фото: Getty Images

Lizzo / Фото: Getty Images

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