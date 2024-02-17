Теперь в купальнике с "хищным" принтом: стройная Николь Шерзингер показала новое фото с Мальдив

Бывшая звезда Pussycat Dolls взяла с собой на отдых немало стильных купальников, которые не устают демонстрировать.

Николь Шерзингер опубликовала в Instagram новый снимок из отпуска, который она проводит на Мальдивах.

Звезда позировала между бассейном и океаном в купальнике с гепардовым принтом. Николь продемонстрировала стройную фигуру и сексуальное декольте.

Николь Шерзингер / Фото: Instagram Николь Шерзингер

А еще артистка похвасталась ярким луком в розовом длинном платье и сандалиях.

Николь Шерзингер / Фото: Instagram Николь Шерзингер

Напомним, в прошлый раз Николь Шерзингер в черном купальнике продемонстрировала упругие ягодицы.

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