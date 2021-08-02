Теперь в новом купальнике: беременная Катя Осадчая показала фигуру

Ведущая "Светской жизни" поделилась новым снимком с отдыха в Турции.

Катя Осадчая наслаждается отдыхом в Турции вместе с семьей. Там телезвезда не упускает возможности сфотографироваться на пляже в новых стильных купальниках.

На этот раз Катя примерила белый сплошной купальник из жатой ткани, который прекрасно подчеркивал ее интересное положение. Пляжный лук она дополнила шляпой, очками и бусами на шее. Ведущая выглядела красиво, нежно и женственно. Ей очень идет беременность.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

"Лето мчится с бешеной скоростью, но этим летом ощущается время иначе, ведь ежедневно приближаемся к знакомству с новым человеком. Ps новый навык в позировании, стать так, чтобы просматривалась талия", — написала под фотографией Осадчая.

А вчера Катя демонстрировала свою фигуру в сплошном синем купальнике. Ее лук дополнила шляпа с лентой.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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Катя Осадчая на отдыхе в Турции (10 фото)

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