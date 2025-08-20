Теперь в новой позе: 92-летняя Джон Коллинз в купальнике похвасталась стройной фигурой

Джоан Коллинз / © Instagram Джоан Коллинз

Реклама

Джоан Коллинз по просьбе своих подписчиков в Instagram опубликовала еще один снимок со своего отдыха в Сан-Тропе.

На этот раз актриса предстала уже в другой позе - игриво лежа на шезлонге.

Джоан Коллинз / © Instagram Джоан Коллинз

Пляжный лук Джоан был тот же: белый сплошной купальник на бретельках, бирюзовая мини-юбка и элегантная шляпа красного цвета. Лук Коллинз дополнила красивым комплектом бирюзовых украшений: серьгами, ожерельями, браслетами и кольцами.

Реклама

Актриса не изменяет своей страсти к ярким макияжам - она сделала смоки айс и закрасила губы красной помадой.

"Возвращение красной шляпы по многочисленным просьбам", - подписала звезда фото.

Напомним, Джоан Коллинз в серебряном ансамбле появилась в Музее Виктории и Альберта на закрытом VIP-показе Cartier.