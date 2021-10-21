Теперь в роскошной короне за 3 миллиона долларов: стало известно имя победительницы конкурса "Мисс Украина"

Победительницей стала красавица из Винницкой области.
Сегодня, 21 октября, во Дворце "Украина" состоялся 30-й национальный конкурс красоты "Мисс Украина".
Победительницей стала 22-летняя Александра Яремчук из Винницкой области.
Девушка получила эксклюзивную корону стоимостью 3 миллиона долларов, а также 500 000 гривен.
Александра закончила Киевский национальный университет по специальности "Менеджмент бизнес-организации". Более 10 лет она профессионально занимается танцами. Красавица не представляет своей жизни без спорта.
Кстати, корону изготовил (в течение трех месяцев) известный ювелир, "алмазный король" — Джейкоб Арабо, который и вручил роскошное украшение победительницы. Корона изготовлена из белого золота и инкрустирована 300 каратами драгоценных камней: 1250 бриллиантов и 27 сапфиров.
Напомним, за титул "Мисс Украина" в финале боролись 25 участниц.
Александра Яремчук в декабре в этом году представит нашу страну на международном конкурсе Miss World в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.
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