Теперь в роскошной короне за 3 миллиона долларов: стало известно имя победительницы конкурса "Мисс Украина"

Теперь в роскошной короне за 3 миллиона долларов: стало известно имя победительницы конкурса "Мисс Украина"

Победительницей стала красавица из Винницкой области.

Сегодня, 21 октября, во Дворце "Украина" состоялся 30-й национальный конкурс красоты "Мисс Украина".

Победительницей стала 22-летняя Александра Яремчук из Винницкой области.

Девушка получила эксклюзивную корону стоимостью 3 миллиона долларов, а также 500 000 гривен.

Александра закончила Киевский национальный университет по специальности "Менеджмент бизнес-организации". Более 10 лет она профессионально занимается танцами. Красавица не представляет своей жизни без спорта.

Кстати, корону изготовил (в течение трех месяцев) известный ювелир, "алмазный король" — Джейкоб Арабо, который и вручил роскошное украшение победительницы. Корона изготовлена из белого золота и инкрустирована 300 каратами драгоценных камней: 1250 бриллиантов и 27 сапфиров.

Напомним, за титул "Мисс Украина" в финале боролись 25 участниц.

Александра Яремчук в декабре в этом году представит нашу страну на международном конкурсе Miss World в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

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