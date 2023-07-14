Теперь в желтом и в штанах-сетке: Алина Байкова показала новый пляжный образ

Украинка Алина Байкова - известная модель мирового уровня, которая принимала участие в показах многих известных брендов, среди которых были Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana и Zac Posen. Звезда живет и работает в Нью-Йорке и довольно часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в социальных сетях.

Сейчас Алина в небольшом отпуске в Италии, а точнее на острове Капри, отдыхает на море. Утром она ходит на пляж, поэтому показывает в Instagram снимки в своих пляжных образах.

На одних из последних фото Алина показала, как сочетала стильный желтый купальник и белые штаны в сетку от бренда Tiger Mist.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Также на супермодели были стильные очки от бренда Céline в белой оправе, волосы она собрала платком от Sara Roka, в руке держала сумку от Dior, а шею украсила украшением от украинского бренда mari b, которое в последнее время носит практически не снимая.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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