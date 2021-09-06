Теплые объятия и нежный поцелуй: Джессика Честейн с коллегой по фильму ошарашили публику на кинофестивале

Актриса в образе lady in red появилась на красной дорожке кинофестиваля в сопровождении Оскара Айзека.
На днях Джессика Честейн посетила Венецианский кинофестиваль. Она пришла на премьеру мини-сериала режиссера Хагая Леви – "Сцены из супружеской жизни", в котором сыграла главную роль.
Актриса выбрала для красной дорожки беспроигрышный лук – красное полупрозрачное платье-бюстье от Atelier Versace, расшитое стразами, и с разрезом сзади. В нем Джессика выглядела просто великолепно. Аутфит звезда дополнила красными босоножками на высокой платформе и шпильке.
Рыжеволосой красотке сделали насыщенный макияж глаз и накрасили губы красной помадой. Ее шую украшало роскошное колье с драгоценными камнями.
Вместе с Честейн позировал ее коллега по фильму – Оскар Айзек, который также исполнил главную роль в мини-сериале.
Они позировали перед камерами в нежных объятиях друг друга. И если бы мы не знали, что и у Джессики, и у Оскара есть супруги, то точно подумали бы, что они пара. Интересно, как на это отреагируют их половинки?
Но на этом их нежности не закончились. В один момент Оскар погладил руку актрисы чуть ниже плеча и поцеловал туда. Кажется, Джессика не ожидала такого жеста от своего коллеги и была немного шокирована, как и присутствующая публика.
I wish I had words for this but I really do not pic.twitter.com/xJVzOJJCeh— Christina Newland (@christinalefou) September 4, 2021
В Сети этот поступок Оскара тоже вызвал бурную реакцию. Многие пишут, что флирт Айзека был здесь неуместен.
К слову, Честейн и Айзек дружат уже давно. Вместе они учились в Джульярдской школе актерского мастерства. А в 2014 году они сыграли главные роли в криминальном триллере "Самый жесткий год".
С 2017 года Честейн замужем за дизайнером и должностным лицом итальянского бренда Moncler Джаном Лукой Пасси ди Препозуло. У них есть дочь - Джульетта Пасси Честейн, которую им родила в 2018 году суррогатная мать.
Оскар женат с 2017 года на датском режиссере Эльвире Линд. Они воспитывают двоих сыновей.
Напомним, мини-сериал "Сцены из супружеской жизни" стал ремейком одноименной 5-часовой ленты Ингмара Бергмана 1973 года с Лив Ульман.
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