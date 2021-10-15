Теплый свитер и модные джинсы: сритстайл-лук Кендалл Дженнер

Образ у модели получился очень повседневным, поэтому его можно брать на заметку.
25-летняя Кендалл Дженнер попала под прицел папарацци, когда направлялась к своему автомобилю. Девушка сейчас живет в Нью-Йорке и для прохладного дня в "Большом яблоке" выбрала простой, но беспроигрышный вариант - джинсы клеш и теплый объемный свитер.
Свитер у Кендалл от шведского модного бренда Acne Studios, украшал его крупный принт. Дополнили образ сумка-хобо шоколадного цвета, солнцезащитные очки и ботинки.
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