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Теплый свитер и модные джинсы: сритстайл-лук Кендалл Дженнер

Теплый свитер и модные джинсы: сритстайл-лук Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / Getty Images

Образ у модели получился очень повседневным, поэтому его можно брать на заметку.

25-летняя Кендалл Дженнер попала под прицел папарацци, когда направлялась к своему автомобилю. Девушка сейчас живет в Нью-Йорке и для прохладного дня в "Большом яблоке" выбрала простой, но беспроигрышный вариант - джинсы клеш и теплый объемный свитер.

Свитер у Кендалл от шведского модного бренда Acne Studios, украшал его крупный принт. Дополнили образ сумка-хобо шоколадного цвета, солнцезащитные очки и ботинки.

Кендалл Дженнер / © Getty Images
Кендалл Дженнер / Getty Images

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