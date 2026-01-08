ТСН в социальных сетях

Тесса Томпсон в платье с высоким разрезом и лубутенах привлекла внимание на мероприятии

42-летняя американская актриса выглядела стройной и красивой.

Автор публикации
Алина Онопа
Тесса Томпсон

Тесса Томпсон / © Associated Press

Тесса Томпсон посетила мероприятие "Золотой вечер", которое состоялось накануне 83-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз. На премию актриса номинирована на лучшую женскую роль в драматическом фильме за роль в фильме "Хэдда".

На красной дорожке актриса появилась в элегантном сером платье без бретелек из коллекции Monse осень 2026 года. Наряд имел драпировку, узел на бедре и высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Тесса Томпсон / © Associated Press

Тесса Томпсон / © Associated Press

Наряд она дополнила черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках от Christian Louboutin.

Тесса Томпсон / © Associated Press

Тесса Томпсон / © Associated Press

Тесса сделала укладку с боковым пробором, макияж с черными стрелками и красной помадой, а также нюдовый маникюр. Руки она украсила кольцами с бриллиантами.

Тесса Томпсон / © Associated Press

Тесса Томпсон / © Associated Press

