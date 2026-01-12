ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
46
1 мин

Теяна Тейлор произвела фурор платьем с вырезом на ягодицах, через который блеснула стрингами с бантом

35-летняя звезда в кутюрном наряде от Schiaparelli позировала на церемонии.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Теяна Тейлор

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая отгремела в ночь на 12 января в Беверли-Хиллз. Она получила награду «Лучшая женская актриса второго плана» за роль в фильме «Одна битва за другой».

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Знаменитость появилась на красной дорожке в черном платье приталенного силуэта от Schiaparelli Haute Couture, которое для нее сшили на заказ.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Наряд имел халтер, который переходил сзади в шлейф, интересный вырез в зоне декольте и драпировку. В этом платье она выглядела стройной и привлекательной.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

В луке Тейлор была пикантная изюминка — это вырез сзади на ягодицах, через который она продемонстрировала стринги, расшитые камнями и украшенные большим бантом.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

У нее была волнистая укладка, макияж с акцентом на глазах и молочный маникюр. Аутфит актриса завершила бриллиантовыми украшениями от Tiffany & Co.

