Теяна Тейлор в "голом" платье и роскошной короне произвела фурор на Неделе моды в Париже
35-летняя американская актриса и певица в откровенном образе от Schiaparelli привлекла внимание.
Теяна Тейлор оказалась в центре внимания фешнивента. Звезда в провокационном аутфите пришла на показ Schiaparelli Haute Couture Week весна-лето 2026, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Актриса надела черное "голое" кружевное платье приталенного силуэта за колени и прозрачные перчатки. На плечи она накинула элегантное черное пальто с золотисто-черными пуговицами. Обута Тейлор была в черные туфли на экстремально высоких платформах и каблуках.
Свой лук Теяна дополнила роскошной короной на голове, брошью-колье на шее и элегантными серьгами в ушах. А еще у нее был насыщенный макияж.
Напомним, Теяна Тейлор в питоновом пальто винного цвета пришла на мероприятиев Лас-Вегасе.