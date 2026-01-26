ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
190
1 мин

Теяна Тейлор в "голом" платье и роскошной короне произвела фурор на Неделе моды в Париже

35-летняя американская актриса и певица в откровенном образе от Schiaparelli привлекла внимание.

Алина Онопа
Теяна Тейлор

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор оказалась в центре внимания фешнивента. Звезда в провокационном аутфите пришла на показ Schiaparelli Haute Couture Week весна-лето 2026, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор / © Getty Images

Актриса надела черное "голое" кружевное платье приталенного силуэта за колени и прозрачные перчатки. На плечи она накинула элегантное черное пальто с золотисто-черными пуговицами. Обута Тейлор была в черные туфли на экстремально высоких платформах и каблуках.

Свой лук Теяна дополнила роскошной короной на голове, брошью-колье на шее и элегантными серьгами в ушах. А еще у нее был насыщенный макияж.

Напомним, Теяна Тейлор в питоновом пальто винного цвета пришла на мероприятиев Лас-Вегасе.

190
