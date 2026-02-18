ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
215
1 мин

Теяна Тейлор в малиновом наряде с нагрудником сияла на премии

Номинантки на премию "Оскар" в ярком образе от Tamara Ralph получила премию.

Теяна Тейлор

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор посетила церемонию вручения премий Гильдии дизайнеров костюмов 2026 года. Она была удостоена награды Vanguard Spotlight Award за достижения в актерском мастерстве, режиссуре, хореографии и творческой работе в кино и за его пределами.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Для своего появления Тейлор выбрала эффектный яркий образ. Она предстала в кутюрном наряде малинового цвета из весенней коллекции 2026 года бренда Tamara Ralph.

Наряд состоял из блестящего лакированного нагрудника с американской проймой и атласной юбки с драпировкой и шлейфом.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Тейлор надела парик длины каре с подкрученными кончиками, сделала насыщенный макияж и завершила лук длинным маникюром.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Напомним, Татьяна Тейлор пришла на премию в молочном полупрозрачном платье с "мокрым" эффектом из весенней коллекции 2026 года бренда Ashi Studio.

