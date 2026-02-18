- Дата публикации
Теяна Тейлор в малиновом наряде с нагрудником сияла на премии
Номинантки на премию "Оскар" в ярком образе от Tamara Ralph получила премию.
Теяна Тейлор посетила церемонию вручения премий Гильдии дизайнеров костюмов 2026 года. Она была удостоена награды Vanguard Spotlight Award за достижения в актерском мастерстве, режиссуре, хореографии и творческой работе в кино и за его пределами.
Для своего появления Тейлор выбрала эффектный яркий образ. Она предстала в кутюрном наряде малинового цвета из весенней коллекции 2026 года бренда Tamara Ralph.
Наряд состоял из блестящего лакированного нагрудника с американской проймой и атласной юбки с драпировкой и шлейфом.
Тейлор надела парик длины каре с подкрученными кончиками, сделала насыщенный макияж и завершила лук длинным маникюром.
Напомним, Татьяна Тейлор пришла на премию в молочном полупрозрачном платье с "мокрым" эффектом из весенней коллекции 2026 года бренда Ashi Studio.