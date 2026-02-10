Теяна Тейлор в платье с "мокрым" эффектом и длинными рукавами оказалась в центре внимания церемонии

Теяна Тейлор / © Getty Images

Номинантки на премию "Оскар" Теяна Тейлор посетила церемонию вручения премии "Виртуозы" Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. Звезда привлекла внимание публики и фотографов своим эффектным аутфитом.

Теяна Тейлор / © Getty Images

На актрисе было молочное полупрозрачное платье с "мокрым" эффектом из весенней коллекции 2026 года бренда Ashi Studio, которое тесно прилегало к ее телу, подчеркнув подтянутую фигуру. Наряд имел высокую горловину, драпировку, длинные рукава с рваными манжетами, которые напоминали перья, и асимметричный шлейф.

Аутфит звезда дополнила короткой укладкой с кудрями, насыщенным макияжем с пышными накладными ресницами, коричневым карандашом-контуром на губах и розовыми румянами. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Напомним, Теяна Тейлор на премию "Грэмми" надела откровенное шоколадное платье с кристаллами.