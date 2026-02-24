- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 297
- Время на прочтение
- 1 мин
Теяна Тейлор в платье-тренче от Burberry и в роскошных украшениях появилась на премии
35-летняя актриса, как всегда, эффектно выглядела на кинособытии.
Теяна Тейлор посетила церемонию вручения премии BAFTA, которая состоялась в Королевском фестивальном зале в Лондоне. Она была номинирована как лучшая актриса второго плана за игру в фильме «Одна битва за другой».
На красную дорожку Теяна вышла в театральном платье-тренче сливового оттенка от Burberry, изготовленное на заказ креативным директором бренда Дэниелом Ли. Длинный шелковый наряд имел высокий воротник с рюшами, складки, рюши спереди, ремешки на рукавах и шлейф. Подпоясалась она широким поясом в тон. Обута звезда была в темно-бордовые кожаные ботфорты на шпильках, а на руках были перчатки.
К наряду Теяна прикрепила изысканную драгоценную брошь в форме птицы от Tiffany & Co., изготовленную из 18-каратного желтого золота и платины, с цитрином более 50 карат, бриллиантами и розовым сапфиром. В ушах у Тейлор были серьги с 14-каратными бриллиантами, а на руках — винтажный браслет 1940-1950 годов и кольцо из желтого золота и платины с рубинами и бриллиантами.
У нее была прическа с кудрями и макияж с подчеркнутыми черным карандашом глазами.
Напомним, Теяна Тейлор в малиновом наряде с нагрудником сияла на церемонии вручения премий Гильдии дизайнеров костюмов.