Теяна Тейлор в шоколадном платье с кристаллами продемонстрировала смелый аутфит на премии "Грэмми"

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор продемонстрировала один из самых смелых образов на красной дорожке премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе.

Звезда появилась перед фотографами в откровенном асимметричном шоколадном платье с бронзовыми стразами от Tom Ford, созданном для нее на заказ.

Наряд имел длинную юбку со шлейфом, а сверху было немного ткани, которая прикрывала ее грудь. Обнаженными были живот, бока и спина.

У Тейлор была гладкая прическа, макияж с акцентом на глазах и бронзовый маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами, шею — золотой цепочкой, а руки — золотыми браслетами и кольцами.

Альбом Теяны Escape Room был номинирован на лучший R&B альбом, но она проиграла альбому Леона Томаса Mutt.

Напомним, Теяна Тейлор на показ Schiaparelli в Париже надела черное «голое» кружевное платье приталенного силуэта за колени и прозрачные перчатки.