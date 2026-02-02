- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
Теяна Тейлор в шоколадном платье с кристаллами продемонстрировала смелый аутфит на премии "Грэмми"
35-летняя американская певица и актриса в откровенном наряде появилась на церемонии.
Теяна Тейлор продемонстрировала один из самых смелых образов на красной дорожке премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе.
Звезда появилась перед фотографами в откровенном асимметричном шоколадном платье с бронзовыми стразами от Tom Ford, созданном для нее на заказ.
Наряд имел длинную юбку со шлейфом, а сверху было немного ткани, которая прикрывала ее грудь. Обнаженными были живот, бока и спина.
У Тейлор была гладкая прическа, макияж с акцентом на глазах и бронзовый маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами, шею — золотой цепочкой, а руки — золотыми браслетами и кольцами.
Альбом Теяны Escape Room был номинирован на лучший R&B альбом, но она проиграла альбому Леона Томаса Mutt.
Напомним, Теяна Тейлор на показ Schiaparelli в Париже надела черное «голое» кружевное платье приталенного силуэта за колени и прозрачные перчатки.