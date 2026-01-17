Теяна Тейлор в стильном наряде от Mugler посетила развлекательное шоу Джимми Фэллона

Теяна Тейлор / © Getty Images

Реклама

Теяна Тейлор посетила развлекательное вечернее шоу Джимми Фэллона, где рассказала, как получила свой первый «Золотой глобус» за роль в фильме «Одна битва за другой», номинацию на премию «Грэмми» за альбом Escape Room и о съемках в криминальном триллере «Срыв» с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном в главных ролях.

В студии знаменитость появилась в стильном аутфите. На ней был приталенный наряд интересного кроя и серо-жемчужного и слоновой кости оттенков из коллекции Mugler весна 2026 года.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Казалось, что оно состояло из платья с высокой горловиной с воротником, юбки с заниженной талией и кроп-топа с американской проймой и халтером. Талию подчеркнул серебряный тонкий пояс.

Реклама

У нее была кудрявая укладка, макияж с коричневой помадой и молочный маникюр. Уши Теяна украсила серебряными серьгами-шариками, а руки — золотыми кольцами с камнями.

Аутфит Тейлор дополнила кожаными сапогами с квадратными носками цвета слоновой кости Rick Owens и экстравагантным клатчем цвета металлик прямоугольной формы. На лице у нее были стильные солнцезащитные очки-авиаторы Bottega Veneta, которые завершили образ.

Напомним, Теяна Тейлор в эффектном платье с перьями позировала на церемонии чаепития.