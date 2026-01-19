Теяна Тейлор в змеином пальто винного цвета пришла на ивент в Лас-Вегасе

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор посетила торжественное открытие ресторана Gymkhana Las Vegas в курортном отеле в Лас-Вегасе, штат Невада.

Для своего появления звезда выбрала эффектный лук. На ней было кожаное пальто со змеиным принтом винного цвета из коллекции Tom Ford FW25 от дизайнера Хайдера Акерманна. Одежда имела накладные карманы и тонкий ремешок в тон.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Аутфит Теяна дополнила бордовыми босоножками с ремешками и на шпильках. У нее была короткая прическа и макияж с черными стрелками и блеском на губах. На лицо она надела стильные очки с красными линзами и украсила ухо моносерьгой-кольцами, а руку - металлическими браслетами.

Напомним, Теяна Тейлор надела на развлекательное вечернее шоу Джимми Фэллона наряд интересного кроя от Mugler.