- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
Теяна Тейлор в змеином пальто винного цвета пришла на ивент в Лас-Вегасе
35-летняя американская актриса и певица выбрала для своего появления кожаный наряд от Tom Ford.
Теяна Тейлор посетила торжественное открытие ресторана Gymkhana Las Vegas в курортном отеле в Лас-Вегасе, штат Невада.
Для своего появления звезда выбрала эффектный лук. На ней было кожаное пальто со змеиным принтом винного цвета из коллекции Tom Ford FW25 от дизайнера Хайдера Акерманна. Одежда имела накладные карманы и тонкий ремешок в тон.
Аутфит Теяна дополнила бордовыми босоножками с ремешками и на шпильках. У нее была короткая прическа и макияж с черными стрелками и блеском на губах. На лицо она надела стильные очки с красными линзами и украсила ухо моносерьгой-кольцами, а руку - металлическими браслетами.
Напомним, Теяна Тейлор надела на развлекательное вечернее шоу Джимми Фэллона наряд интересного кроя от Mugler.