Тейлор Свифт без юбки попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

Тейлор Свифт попала под прицел папарацци во время прогулки по осеннему Нью-Йорку.

Певица была одета в черный джемпер-поло оверсайз с белым воротником и золотистой вышивкой в виде лошади с подковой. Больше Тейлор решила ничего не надевать, поэтому смогла похвастаться своими стройными ногами.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Обута она была в кожаные коричневые сапоги на каблуках.

Свифт распустила волосы, сделала макияж с персиково-медными тенями и персиковой помадой, шею украсила золотой цепочкой с подвеской, а руки - золотыми кольцами. На плече у нее висела коричневая сумка, которая выглядела гармонично с обувью.

Напомним, Тейлор Свифт в винтажной кофте и с особым браслетом на руке пришла поддержать бойфренда на игре.

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