Тейлор Свифт надела бархатное платье за 3500 гривен на вечеринку "Грэмми"

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свит не пришла на «Грэмми», однако ее застали на закрытой вечеринке церемонии. Певица появилась в мини-платье черного цвета от бренда Little Lies, который уже носила ранее. Видео опубликовали в фан-аккаунте певицы в соцсети Х.

Такое же платье поп-звезда носила надела в 2024 году, когда ходила в ресторан со своей подругой Блейк Лайвли. Однако в тот раз на Тейлор было бархатное платье зеленого цвета. Стоимость такого платья 3511 гривен.

Тейлор Свифт и Блейк Лайвли / © Getty Images

«70-е — в моем сердце, и стиль Little Lies очень сильно вдохновлен именно этим десятилетием. Платье Sweet Jane впервые было представлено в черном и оливковом цветах в нашей осенней коллекции 2023 года Sound City, которая вдохновлялась эпохой культовых артистов 1970-х, творивших историю в студиях звукозаписи», — рассказала соучредитель бренда Джейд Робертсон.

«Это платье из эластичного жатого бархата с такой богатой текстурой, что выглядит визуально потрясающе, но при этом невероятно комфортно. Оно было создано как женственный силуэт, который при этом остается максимально носибельным — и это идеально резонирует с эстетикой Тейлор».

«То, что Тейлор Свифт является не просто нашей клиенткой, но и снова и снова выбирает наш бренд, — это то, из-за чего я никогда не перестану фанатеть!» — добавила также Робертсон. «То, как Тейлор поддерживает небольшие независимые бренды, разделяющие ее ценности, и усиливает их голос для своей глобальной аудитории, — отличный пример того, как влияние знаменитостей можно использовать во благо».