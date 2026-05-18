Тейлор Свифт появилась на публике в серьгах, которые ранее принадлежали Элизабет Тейлор

Тейлор Свифт и Трэвис Кэлси / © Getty Images

Певица Тейлор Свифт попала под прицел папарацци в Нью-Йорке со своим женихом Трэвисом Келси. Пара шла вместе и держалась за руки, оба были в изысканных вечерних ансамблях.

Тейлор надела золотое платье от бренда Maria Lucia Hohan, которое имело плиссировку, вырезы на боках и тонкие бретельки. Фасон платья идеально подчеркивал фигуру суперзвезды, а его длина позволяла рассмотреть босоножки от Aquazzura.

Однако главным акцентом образа Тейлор стали драгоценности, ведь лук она дополнила украшениями легендарной актрисы Элизабет Тейлор. Они изготовлены из золота и опалов.

Элизабет Тейлор в серьгах, которые теперь носит Тейлор Свифт, 1999 год / © Getty Images

Эксперт Адам Фокс из Fox Estate Jewelry поделился видео в Instagram, в котором предположил, что Келси, возможно, приобрел этот уникальный комплект для своей будущей невесты. Украшения были впервые проданы на аукционе Christie’s в 2011 году за 6000 долларов, а позже, в 2025 году, компанией Fox через 1stDibs за 125 000 долларов.

Продажа состоялась «во время Рождества», — сказал Фокс в своем видео, а покупателем был спортивный агент — не совсем его обычный клиент.

«Мы продали этот набор во время рождественского сезона, в конце 2025 года, и это было странно, потому что это был комплект за шестизначную сумму, и, кажется, его купил спортивный агент. Все проверили, отправили, все было нормально, но я подумал: „Странно, какая-то странная сделка“. А потом сегодня утром я просыпаюсь и вижу пост в Instagram — и оказывается, что этот набор купила или для себя, или для кого-то Тейлор Свифт. Есть фотографии, где она их носит.

Кажется, это было на красной дорожке какого-то мероприятия. Наверное, там это и упоминалось, просто я забыл. Так что я не знаю, купил ли это Трэвис Келси для Тейлор Свифт или сама Тейлор Свифт, но я просто сопоставил факты — там был спортивный агент. И меня каждый раз поражает, как эти вещи когда-то носила и имела в собственности Элизабет Тейлор, потом они исчезли на годы, а потом их купила одна из самых фотографируемых людей в мире. Невероятно», — сказал Фокс.

