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Тейлор Свифт поздравила бойфренда поцелуем после его победы на Супербоуле

Тейлор Свифт поздравила бойфренда поцелуем после его победы на Супербоуле

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / Фото: Associated Press

Не обращая внимания на футбольных фанатов и камеры певица поцеловалась на поле со своим бойфрендом после того, как он одержала вторую подряд победу в Супербоуле.

11 февраля в Америке на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе состоялось одно из главных спортивных событий страны - борьба за Супербоул. В этот раз на поле встретились команды "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс". В перерыве выступили рэпер Ашер, Алиша Кис, Lil Jon, Ludacris, Will.i.am и Her.

Победителями этого грандиозного матча стала команда "Канзас-Сити Чифс", где как раз под номером 87 играет бойфренд певицы Тейлор Свифт - 34-летний Трэвис Келси.

Уже традиционно Тейлор пришла поддержать возлюбленного на игру и взяла с собой друзей, поскольку рядом с ней на трибунах были также замечены подруги Блейк Лайвли и Ice Spice.

Тейлор Свифт / © Associated Press
Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

На игру Свифт надела черные джинсы с разрезами и стразами от бренда Area, корсетный топ Dion и ботильоны от Christian Louboutin.

Тейлор Свифт и и Блейк Лайвли / © Associated Press
Тейлор Свифт и и Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Волосы она собрала в хвост и также заплела в несколько косичек, на лице у певицы был ее любимый макияж с черными стрелками и ярко-красной помадой, а вот завершали лук украшения от Stephanie Gottlieb Large Varsity Pendant и Shay Jewelry.

Тейлор Свифт / © Associated Press
Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Одним из особых моментов финала стало то, что после объявления победителей Тейлор вышла на поле, чтобы обнять и поздравить Трэвиса. Певица нежно поцеловала бойфренда.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Associated Press
Тейлор Свифт и Трэвис Келси / Фото: Associated Press
Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Associated Press
Тейлор Свифт и Трэвис Келси / Фото: Associated Press
Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Associated Press
Тейлор Свифт и Трэвис Келси / Фото: Associated Press

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