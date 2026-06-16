ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

Тейлор Свифт продемонстрировала идеальный женственный образ для активного летнего дня

Американская поп-звезда попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда направлялась в известную студию звукозаписи Electric Lady Studios.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Тейлор Свифт

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт привлекла внимание, ведь она выглядела очень стильно в простых на первый взгляд вещах, которые идеально подходят для рабочих будней, прогулок и отдыха, поэтому образ Тейлор точно стоит взять на заметку.

Певица соединила стили бохо и кэжуал, надев вязанный кашемировый топ от бренда Guest in Residence, основанного известной моделью Джиджи Хадид. Также в тот день на Тейлор были светлые джинсы свободного кроя и такие аксессуары, как сумка Chloe и босоножки Gucci.

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Руку певицы украшал культовый браслет Love от Cartier, а также украшения с опалами — кольцо и браслет, которые ранее принадлежали известной актрисе Элизабет Тейлор.

Кроме того, у певицы есть серьги актрисы, и недавно Свифт надевала их с золотистым платьем.

Тейлор Свифт и её жених Трэвис Келси / © Getty Images

Тейлор Свифт и её жених Трэвис Келси / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
110
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie