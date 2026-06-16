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- Шоу-бизнес
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Тейлор Свифт продемонстрировала идеальный женственный образ для активного летнего дня
Американская поп-звезда попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда направлялась в известную студию звукозаписи Electric Lady Studios.
Тейлор Свифт привлекла внимание, ведь она выглядела очень стильно в простых на первый взгляд вещах, которые идеально подходят для рабочих будней, прогулок и отдыха, поэтому образ Тейлор точно стоит взять на заметку.
Певица соединила стили бохо и кэжуал, надев вязанный кашемировый топ от бренда Guest in Residence, основанного известной моделью Джиджи Хадид. Также в тот день на Тейлор были светлые джинсы свободного кроя и такие аксессуары, как сумка Chloe и босоножки Gucci.
Руку певицы украшал культовый браслет Love от Cartier, а также украшения с опалами — кольцо и браслет, которые ранее принадлежали известной актрисе Элизабет Тейлор.
Кроме того, у певицы есть серьги актрисы, и недавно Свифт надевала их с золотистым платьем.