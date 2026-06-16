Тейлор Свифт продемонстрировала идеальный женственный образ для активного летнего дня

Тейлор Свифт / © Getty Images

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Тейлор Свифт привлекла внимание, ведь она выглядела очень стильно в простых на первый взгляд вещах, которые идеально подходят для рабочих будней, прогулок и отдыха, поэтому образ Тейлор точно стоит взять на заметку.

Певица соединила стили бохо и кэжуал, надев вязанный кашемировый топ от бренда Guest in Residence, основанного известной моделью Джиджи Хадид. Также в тот день на Тейлор были светлые джинсы свободного кроя и такие аксессуары, как сумка Chloe и босоножки Gucci.

Тейлор Свифт / © Getty Images

Руку певицы украшал культовый браслет Love от Cartier, а также украшения с опалами — кольцо и браслет, которые ранее принадлежали известной актрисе Элизабет Тейлор.

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Кроме того, у певицы есть серьги актрисы, и недавно Свифт надевала их с золотистым платьем.

Тейлор Свифт и её жених Трэвис Келси / © Getty Images

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