Тейлор Свифт оригинальным платьем подчеркнула стройные ноги на премьере фильма "История игрушек 5"

Тейлор Свифт / © Getty Images

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Тейлор Свифт посетила премьеру анимационного фильма «История игрушек 5», которая состоялась в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Оригинальная песня артистки I Knew It, I Knew You вошла в саундтрек ленты.

Для красной дорожки певица выбрала оригинальное мини-платье из осенней коллекции 2026 года бренда Erdem, в котором сочетаются романтические мотивы и элементы современной высокой моды.

Тейлор Свифт / © Getty Images

Наряд имел корсетную верхнюю часть светло-серого оттенка с флористической вышивкой серебряными пайетками, открытыми плечами и декоративными бантами под мышками. А юбка архитектурной формы, которая была украшена вставками с цветочными принтами и имела необработанный нижний край, прекрасно подчеркнула стройные ноги Тейлор.

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Свифт дополнила свой наряд лаконичными босоножками карамельного оттенка на шпильках с тонкими ремешками. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а шею — золотой цепочкой с подвеской. Звезда сделала милую прическу с челкой и макияж с черными стрелками и красной помадой.

Напомним, Тейлор Свифт и ее жених Трэвис Келси сходили на свидание.

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