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- Шоу-бизнес
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Тейлор Свифт оригинальным платьем подчеркнула стройные ноги на премьере фильма "История игрушек 5"
Американская певица очаровала всех своим нарядом от Erdem на кинопремьере.
Тейлор Свифт посетила премьеру анимационного фильма «История игрушек 5», которая состоялась в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Оригинальная песня артистки I Knew It, I Knew You вошла в саундтрек ленты.
Для красной дорожки певица выбрала оригинальное мини-платье из осенней коллекции 2026 года бренда Erdem, в котором сочетаются романтические мотивы и элементы современной высокой моды.
Наряд имел корсетную верхнюю часть светло-серого оттенка с флористической вышивкой серебряными пайетками, открытыми плечами и декоративными бантами под мышками. А юбка архитектурной формы, которая была украшена вставками с цветочными принтами и имела необработанный нижний край, прекрасно подчеркнула стройные ноги Тейлор.
Свифт дополнила свой наряд лаконичными босоножками карамельного оттенка на шпильках с тонкими ремешками. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а шею — золотой цепочкой с подвеской. Звезда сделала милую прическу с челкой и макияж с черными стрелками и красной помадой.
Напомним, Тейлор Свифт и ее жених Трэвис Келси сходили на свидание.