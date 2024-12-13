"Тихо плакала": YAKTAK порадовал поклонников неожиданным дуэтом

Артист YAKTAK порадовал поклонников новой песней "Тихо плакала", которую исполняет в дуэте с певицей NICHKA.

Этот сингл – о разбитом сердце и боли, которая оставляет любовь после разлуки. Трек, словно показывает кадры из жизни lдевушки, которая стоит в метро, слушает музыку и плачет, ведь ей все напоминает о ее любимом. Слезы капают на пальто, а она повторяет себе, как мантру: "Сердце, не боли".

Это история об одиночестве, о попытке отпустить человека, которого все еще любишь. О человеке "без объятий которого ты будто без дома".

Песня как будто звучит от имени тех, кто хоть раз переживал подобное.

"Идея попробовать создать трек вместе с Ярославом была у меня уже давно, поскольку мне очень импонирует его творчество. Смыслы, которые он закладывает в своих треках – простые и одновременно глубокие, – именно так я чувствую и свою музыку. Думаю, именно поэтому пришло время нашему симбиозу и я его очень полюбила. Мы очень быстро написали этот трек, потом, в течение одних суток, записали его на студии и сняли клип. Так сложились жизненные обстоятельства и наши занятости, что мы записывали эту песню именно ночью, с позднего вечера и до 5 утра, ожидая окончания комендантского часа, а уже в 8 часов утра начались съемки клипа, которые продолжались до вечера. Поэтому эта работа получилась максимально искренней, потому что мы очень отдались морально и физически, создавая ее. Теперь Ярослав шутит, что это его самая "ночная" работа, потому что она с Ничкой. У меня остались очень теплые воспоминания об этом сотрудничестве. Хочу, чтобы для наших слушателей песня стала такой же теплой и особенной", – поделилась NICHKA

"Мы давно знакомы с Даяной, но только сейчас впервые решили выпустить общий трек. Я рад, что мы сделали это вместе, потому что вышла очень чувственная работа. Надеюсь, она отзовется в сердцах слушателей", – добавил YAKTAK.

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