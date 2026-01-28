ТСН в социальных сетях

Тильда Суинтон в золотистом наряде с имитацией перьев позировала на показе Chanel в Париже

65-летняя актриса является давним другом и послом французского Дома моды.

Алина Онопа
Тильда Суинтон

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон стала гостьей показа коллекции Haute Couture весна-лето 2026 Модного дома Chanel, который состоялся в Гран-Пале в рамках Недели высокой моды в Париже.

Там звезда предстала в твидовом костюме золотистого оттенка, расшитого бисером, который состоял из жакета с золотистыми пуговицами и юбки миди с заниженной талией и черным кожаным поясом. На актрисе также был медно-золотистый топ с высокой горловиной и декором, имитирующим перья.

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда Суинтон / © Getty Images

Тильда дополнила лук кремовыми босоножками на устойчивых каблуках и с черными лакированными квадратными носками. Она сделала аккуратную укладку и максимально натуральный макияж. Из украшений Суинтон использовала золотые кольца с камнями.

Напомним, Тильда Суинтон на фотоколле Венецианского кинофестиваля появилась в белоснежном наряде от Chanel.

