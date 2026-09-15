Тимоти Шаламе показал экстремальный отдых с отцом в Италии: фото из гор и пещер

Тимоти Шаламе с отцом, фото: instagram.com/tchalamet

Реклама

30-летний актер Тимоти Шаламе ненадолго сменил красные дорожки на горные тропы и отправился в путешествие по Италии вместе со своим отцом Марком Шаламе. Актер поделился в Instagram серией атмосферных кадров из поездки в Доломитовые Альпы.

Тимоти Шаламе, фото: instagram.com/tchalamet

«В походе с папой в Доломитах 🫶», — лаконично подписал публикацию Тимоти.

Реклама

На некоторых кадрах отец и сын позируют вместе на фоне впечатляющих горных пейзажей, обнимаются и улыбаются в камеру. На одном из снимков Тимоти делает селфи, пока его отец показывает большой палец.

Реклама

Тимоти Шаламе с отцом, фото: instagram.com/tchalamet

Тимоти Шаламе, фото: instagram.com/tchalamet

Тимоти Шаламе с отцом, фото: instagram.com/tchalamet

Во время путешествия мужчины не ограничились прогулками. Они исследовали пещеры, для чего надели защитные каски и налобные фонари. Судя по фотографиям, после походов отец и сын наслаждались итальянской кухней: ели пиццу, джелато и ужинали в ресторане за бокалом вина.

Тимоти Шаламе с отцом, фото: instagram.com/tchalamet

Тимоти Шаламе, фото: instagram.com/tchalamet

Тимоти Шаламе с отцом, фото: instagram.com/tchalamet

Тимоти Шаламе, фото: instagram.com/tchalamet

Отметим, отец Тимоти, Марк Шаламе, — журналист. Он начинал карьеру в Associated Press в Париже, а позднее основал собственное информационное агентство News of America. Сейчас он работает нью-йоркским корреспондентом французской газеты Le Parisien.

Ранее, напомним, Тимоти Шаламе запечатлели с дорогой сумкой, которую также часто выбирают актрисы и принцессы.

Новости партнеров