Тимоти Шаламе публично признался Кайли Дженнер в любви

Девушка пришла поддержать бойфренда в важный день.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Getty Images

Звезда «Дюны» Тимоти Шаламе привлек много внимания из-за своего появления на церемонии награждения премией Critics Choice Awards 2026, которая проводилась в США. Дело в том, что актер пришел на мероприятие со своей девушкой Кайли Дженнер и публично со сцены признался ей в любви.

«И напоследок я просто хочу поблагодарить свою партнершу, с которой мы вместе уже три года. Спасибо за наш крепкий фундамент. Я люблю тебя — я не смог бы сделать это без тебя. Спасибо от всего сердца», — сказал он обратившись к Кайли.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Getty Images

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Getty Images

Однако не только трогательный момент привлек внимание, а и роскошное платье девушки. Дженнер носила графитовое винтажное платье от Versace с глубоким декольте и кружевными вставками по бокам.

Лук известная красавица дополнила бриллиантами — серьгами и кольцом. Прическу она сделала в любимом стиле — уложила волосы в объемные легкие локоны.

/ © Getty Images

© Getty Images

Кстати, на мероприятии Тимоти получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Марти Суприм. Гений комбинаций», в котором сыграл вместе с Гвинет Пэлтроу.

Тимоти и Кайли вместе с 2023 года, но обычно не комментируют свои отношения. За все время их романа, они лишь несколько раз вместе выходили на фотокол. Впервые они вместе вышли на красную дорожку в Италии на кинофестивале «Давид ди Донателло».

