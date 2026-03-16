Тимоти Шаламе в белом костюме, Кайли Дженнер - в красном платье с декольте: фотографы запечатлели пару на "Оскаре"

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе появились вместе на церемонии вручения премии «Оскар», которая состоялась в театре Долби, в Лос-Анджелесе. На красную дорожку актер вышел сам, а звезда реалити присоединилась к нему уже в зале. Там они держались за руки, время от времени переговаривались и выглядели счастливыми.

Кайли пришла поддержать бойфренда, который был номинирован в категории «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Марти Суприм. Гений комбинаций». Но Шаламе остался в этом году без заветной статуэтки, уступив победу актеру Майклу Б. Джордану.

Тимоти был одет в элегантный белый смокинг и белую рубашку с галстуком от Сары Бертон для Givenchy.

Дженнер эффектно выглядела в красном платье по фигуре, расшитом пайетками, от бренда Schiaparelli.

Наряд имел пышное декольте, вырез в форме замочной скважины и американскую пройму. Свой аутфит Дженнер дополнила роскошными бриллиантовыми украшениями в 200 карат от Lorraine Schwartz и красным клатчем.

Напомним, это уже вторая церемония премии «Оскар», которую посетила пара. В прошлом году Кайли надела на мероприятие мерцающее черное платье Miu Miu с глубоким декольте, а ее возлюбленный выбрал ярко-желтый костюм от Givenchy.