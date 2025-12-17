Тимоти Шаламе вместо Кайли Дженнер пришел на премьеру фильма с мамой

Тимоти Шаламе с мамой / © Associated Press

Для мероприятия актер выбрал яркий оранжевый костюм от бренда Tom Ford с пиджаком, широкими классическими брюками и шелковой рубашкой. Шею он украсил шарфом с бахромой и драгоценностью от Cartier.

Однако на этот раз Тимоти вышел на публику не со своей девушкой Кайли Дженнер, а с мамой Николь Флендер. Женщина также надела оранжевое платье у которого была бретелька-халтер и открытые плечи. Образ мама актера дополнила босоножками на широких каблуках и гламурной сумкой с золотыми пайетками.

Тимоти Шаламе с мамой Николь / © Getty Images

Выход на публику Тимоти и его мамы Николь состоялся после того, как в Лос-Анджелесе актер позировал в парных луках перед фотографами со своей девушкой Кайли Дженнер. Их образы были от бренда Chrome Hearts.

