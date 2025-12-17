- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 1 мин
Тимоти Шаламе вместо Кайли Дженнер пришел на премьеру фильма с мамой
Голливудский красавчик Тимоти Шаламе появился на премьере фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций» в Нью-Йорке.
Для мероприятия актер выбрал яркий оранжевый костюм от бренда Tom Ford с пиджаком, широкими классическими брюками и шелковой рубашкой. Шею он украсил шарфом с бахромой и драгоценностью от Cartier.
Однако на этот раз Тимоти вышел на публику не со своей девушкой Кайли Дженнер, а с мамой Николь Флендер. Женщина также надела оранжевое платье у которого была бретелька-халтер и открытые плечи. Образ мама актера дополнила босоножками на широких каблуках и гламурной сумкой с золотыми пайетками.
Выход на публику Тимоти и его мамы Николь состоялся после того, как в Лос-Анджелесе актер позировал в парных луках перед фотографами со своей девушкой Кайли Дженнер. Их образы были от бренда Chrome Hearts.