Шоу-бизнес
178
Тимоти Шаламе вместо Кайли Дженнер пришел на премьеру фильма с мамой

Голливудский красавчик Тимоти Шаламе появился на премьере фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций» в Нью-Йорке.

Юлия Каранковская
Тимоти Шаламе с мамой

Тимоти Шаламе с мамой / © Associated Press

Для мероприятия актер выбрал яркий оранжевый костюм от бренда Tom Ford с пиджаком, широкими классическими брюками и шелковой рубашкой. Шею он украсил шарфом с бахромой и драгоценностью от Cartier.

Однако на этот раз Тимоти вышел на публику не со своей девушкой Кайли Дженнер, а с мамой Николь Флендер. Женщина также надела оранжевое платье у которого была бретелька-халтер и открытые плечи. Образ мама актера дополнила босоножками на широких каблуках и гламурной сумкой с золотыми пайетками.

Тимоти Шаламе с мамой Николь / © Getty Images

Тимоти Шаламе с мамой Николь / © Getty Images

Выход на публику Тимоти и его мамы Николь состоялся после того, как в Лос-Анджелесе актер позировал в парных луках перед фотографами со своей девушкой Кайли Дженнер. Их образы были от бренда Chrome Hearts.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Associated Press

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Associated Press

178
