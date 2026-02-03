Тимоти Шаламе запечатлели с дорогой сумкой, которую также часто выбирают актрисы и принцессы

Тимоти Шаламе / © Getty Images

Реклама

Американский актер Тимоти Шаламе попал под прицел папарацци на улице в Лондоне, когда шел на мероприятие посвященное фильму «Марти Суприм. Гений комбинаций», за роль в котором в этом году номинирован на «Оскар».

Однако внимание он привлек из-за своего образа, ведь снова продемонстрировал свой статус с помощью роскошного маленького аксессуара — черной сумки Kelly от известного бренда Hermes, которая назвала в честь княгини Монако Грейс.

Тимоти Шаламе / © Getty Images

Небольшую сумку актер носил через плечо и казалось, что ее ремешок как будто слишком тесный и короткий. Также на Тимоти была куртка-бомбер черного цвета — одна из позиций верхней одежды, которая постепенно снова возвращает популярность, а также актер надел теплый свитер и широкие джинсы с карманами.

Реклама

Также свою приверженность к Hermes актер продемонстрировал с помощью платка на шее, ведь он тоже был от этого известного бренда, который славится этими изделиями не хуже, чем дорогими сумками.

Тимоти Шаламе / © Getty Images

Также во время мероприятия он ответил на провокационный вопрос режиссера Ричарда Кертиса.

«У тебя есть девушка?» — спросил Кертис и Тимоти просто ответил: «Да».

Но потом Ричард спросил: «Как думаешь, ты когда-нибудь женишься? Мы можем прийти?» — и Тимоти отреагировал: «Вау, это очень личное», после чего добавил: «Ты втянешь меня в неприятности, чувак. Да. Да», — сказал актер.