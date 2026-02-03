- Дата публикации
Тимоти Шаламе запечатлели с дорогой сумкой, которую также часто выбирают актрисы и принцессы
Стиль актера очень необычный, поэтому каждый раз привлекает внимание. Похоже, что он сторонник известного французского бренда.
Американский актер Тимоти Шаламе попал под прицел папарацци на улице в Лондоне, когда шел на мероприятие посвященное фильму «Марти Суприм. Гений комбинаций», за роль в котором в этом году номинирован на «Оскар».
Однако внимание он привлек из-за своего образа, ведь снова продемонстрировал свой статус с помощью роскошного маленького аксессуара — черной сумки Kelly от известного бренда Hermes, которая назвала в честь княгини Монако Грейс.
Небольшую сумку актер носил через плечо и казалось, что ее ремешок как будто слишком тесный и короткий. Также на Тимоти была куртка-бомбер черного цвета — одна из позиций верхней одежды, которая постепенно снова возвращает популярность, а также актер надел теплый свитер и широкие джинсы с карманами.
Также свою приверженность к Hermes актер продемонстрировал с помощью платка на шее, ведь он тоже был от этого известного бренда, который славится этими изделиями не хуже, чем дорогими сумками.
Также во время мероприятия он ответил на провокационный вопрос режиссера Ричарда Кертиса.
«У тебя есть девушка?» — спросил Кертис и Тимоти просто ответил: «Да».
Но потом Ричард спросил: «Как думаешь, ты когда-нибудь женишься? Мы можем прийти?» — и Тимоти отреагировал: «Вау, это очень личное», после чего добавил: «Ты втянешь меня в неприятности, чувак. Да. Да», — сказал актер.