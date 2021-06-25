Тина Кароль на Atlas Weekend: певица встала на ролики и показала первые кадры со съемок клипа

Артистка активно готовится к своему выступлению на музыкальном фестивале.

Тина Кароль выпустила очередной трейлер ее документального фильма о подготовке к фестивалю Atlas Weekend, хедлайнером которого она стала. Выступит звезда в первые два дня фестиваля - 5-6 июля.

В новом трейлере зрители увидят работу всех департаментов. Технические службы решают, как воплотить в жизнь столь технологично сложное шоу.

"Концерт Тины Кароль - это симбиоз технических и визуальных эффектов, наша задача все совместить воедино, дабы получить то яркое, которое придумала Тина! И это очень не просто!" - сказал исполнительный продюсер шоу Максим Туканов.

Тина Кароль/Пресс-служба

Балет певицы продолжает учить впечатляющие постановки, а хореограф-постановщик Марина Кущева параллельно готовит Тину к съемкам нового клипа.

Тина Кароль/Пресс-служба

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"Впервые в жизни я проводила репетиции по видеосвязи. Тина была Казахстане, у нас была разница во времени. Она вставала в три утра, чтобы упорно и, не сдаваясь, довести хореографию до идеала. Она репетировала в коридоре отеля, в спортзале, на улице", - отметила Марина Кущева.

Режиссер шоу Максим Делиергиев начал работу с компанией визуальных эффектов.

"Для Украины это новая технология. Во время концерта Тину снимают онлайн камеры, изображения мы пропускаем через свой сервер, накалываем уникальный эффекты и получаем впечатляющие эффекты на экраны здесь и сейчас", - сказал Максим.

Стилист готовит яркие костюмы, которые специально к шоу привезут из США. Из трейлера зрители также узнают, что Кароль учится кататься на роликах для съемки в своем новом клипе.

Тина Кароль/Пресс-служба

Зрители также увидят эксклюзивные кадры ее пребывания в Казахстане в рамках промотура в поддержку альбома "Красиво".

Напомним, фестиваль Atlas Weekend состоится в столичном ВДНХ с 5 по 11 июля.

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