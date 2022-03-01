Тина Кароль назвала Путина "сыном дьявола", а Маша Ефросинина в эмоциональном видео призвала россиян очнуться

Украинские звезды делают все, что в их силах, чтобы достучаться до россиян и призвать их выйти на улицы и перестать бояться.
Певица Тина Кароль несколько дней назад сообщила, что находится в женском монастыре и молится за Украину. Эмоциональное видео артистка опубликовала в Instagram.
А сейчас в ее Instagram Stories появилась публикация, Кароль назвала главу Кремля "сыном дьявола". Однако не известно, сама ли Тина сделала этот пост или опубликовала чей-то перепост.
Телеведущая Маша Ефросинина записала очень эмоциональное обращение к российскому народу.
"За проигрыш Путина начали в катастрофическом масштабе платить своими жизнями мирные жители Украины!
Я знаю, что мои обращения к русскому народу доходят до него через разные источники с вашей помощью! Пока наши мужчины на передовой, помогите мне в противостоянии страшной информационной войне против нас! Прошу распространяйте, кто как может! А вдруг выйдут…", - написала Мария.
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