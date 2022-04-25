Тина Кароль показала, как пела в Мариуполе для работников "Азовстали"

Тина Кароль показала, как пела в Мариуполе для работников "Азовстали"

Артистка поддержала людей и военных, которые находятся в бомбоубежище "Азовстали".

Тина Кароль опубликовала в Instagram архивное видео с ее выступления на концерте в Мариуполе для работников "Азовстали".

Видео сопровождает чувственный пост. Тина отметила, что гордится украинцами. И она верит в нашу победу.

"Хочу здесь оставить это давнее выступление. Когда-то я пела в Мариуполе на 80-летии "Азовстали". Это был грандиозный концерт для всех сотрудников!

Сегодня город Мариуполь в осаде россиян, а бомбоубежище "Азовсталь" — крепость для тысяч семей с детьми и наших Непокоренных Военных.

Сколько горя принесла эта война в этот город и Украину, где мы были счастливы на своей родной Земле.

Каждый день мечтаю о чуде, о нашей Победе! Сегодня 2 месяца войны… За эти два месяца мы стали НАДНАЦИЕЙ. Горжусь каждым украинцем, каждым военным и особенно Азовом на Азовстали.

Слава Украине, смерть рашистам!" – написала артистка.

Напомним, Оля Полякова эмоционально выступила с украинской песней в перерыве благотворительного матча между "Шахтером" и "Фенербахче" в Стамбуле.

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